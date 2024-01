Roberto Lipari al Teatro Ambra di Albenga

Sabato in scena “Muratori” con Luca D’Angelo, Giovanni Bortolotti e Gaia De Marzo, di Edoardo Erba, con la Regia di Silvio Eiraldi

SAVONA. 30 GENN. Al Teatro Ambra di Albenga, domenica 17 marzo alle ore 18 arriverà Roberto Lipari che sostituirà l’appuntamento annullato con i Gemelli di Guidonia. “A seguito di avvenuti impegni radiotelevisivi – spiega Mario Marziano direttore artistico della stagione teatrale ingauna- i Gemelli di Guidonia hanno annullato le date del tour del loro spettacolo “Tre-il numero (im)perfetto” compresa quella in programma ad Albenga. La notizia ci è pervenuta venerdì. Si tratta di clausole contrattuali nelle quali si può incappare nel caso di sopraggiunti impegni ritenuti prioritari. Dopo aver ricevuto la notizia ci siamo subito attivati per trovare un degno sostituto e devo dire che con Roberto Lipari, che si è reso immediatamente disponibile, siamo stati fortunati e sono sicuro che Roberto saprà conquistarsi l’apprezzamento del pubblico albenganese”.

Lo spettacolo di Lipari è intitolato: “…E ho detto tutto”, una espressione tipicamente usata da chi, vuole mettere un punto ad una questione. Lo spettacolo è concepito come una vera e propria discussione in cui Roberto Lipari esprime, con la sua ormai nota comicità, un punto di vista sul mondo che ci circonda, portando avanti le sue storiche convinzioni e aggiungendone di nuove. Riprende, infatti, il suo repertorio comico rafforzandone i principi, esprimendo dietro la risata, l’analisi e la riflessione, nuovi spazi e nuovi punti di vista.

Il prossimo appuntamento di AlbengAteatro2024 è invece in programma sabato: si tratta dello spettacolo “Muratori” con Luca D’Angelo, Giovanni Bortolotti e Gaia De Marzo, di Edoardo Erba, con la Regia di Silvio Eiraldi. Tanti i nomi degli altri artisti che saliranno sul palco dell’Ambra in questa stagione: fra questi Giorgia Wurth, Attilio Fontana, Clizia Fornasier, Eugenio Gradabosco, Marianna De Micheli, Cristina Sarti e Giorgio Caprile. La prevendita dei biglietti si può fare presso Libreria Quarta di Copertina via Enrico d’Aste 4, oppure telefonando ai numeri 0182555999 e 3287065631 oppure sul sito www.ticket.it

CLAUDIO ALMANZI