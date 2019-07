“Rieti – Terminillo” ok per Roberto Malvasio

Ronco Scrivia, 30 lug. – Doppia soddisfazione per Roberto Malvasio al termine della 56^ cronoscalata “Rieti – Terminillo“, valida sia per il Civm che per il Tivm Nord e Sud, a cui il pilota di Ronco Scrivia ha partecipato con la Mini John Cooper Works di Gruppo Racing Start Plus della DP Racing conquistando la quarta piazza nella classe d’appartenenza.

“Il duplice appagamento – rileva il portacolori della Winners Rally Team – deriva dal fatto che, oltre a confermare i progressi già mostrati al “Bondone”, sono nuovamente in testa alla classifica di classe del Trofeo Italiano della montagna, il mio obbiettivo stagionale. La cronoscalata laziale, seppur ridotta nel tracciato per via della nebbia, si è confermata difficile e molto veloce, con notevoli possibilità di correre rischi. Io, tra l’altro, utilizzavo una vettura completamente nuova che, specie nelle qualifiche, ha mostrato qualche problema di gioventù, subito risolto però”.

Tra due settimane, nuovo impegno per Roberto Malvasio che sarà al via della 57^ Cronoscalata “Svolte di Popoli”, in programma in Abruzzo, nel pescarese, e valida per il Tivm Nord e Sud.