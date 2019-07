Al Porto Antico c’è La Traviata e gli Easy Star All Stars

Mercoledì 31 luglio con La Traviata di Giuseppe Verdi Violetta e Alfredo sempre protagonisti all’Arena del Mare, mentre suoni dalla Giamaica risuonano in Piazza delle Feste con gli Easy Star All Stars.

Proseguono presso l’Arena del Mare le rappresentazioni de La Traviata di Giuseppe Verdi, la grande opera messa in scena quest’anno dal Teatro Carlo Felice per la rassegna Ti “Porto” all’Opera.

La grande storia d’amore fra il giovane benestante Alfredo ed una cortigiana di dubbi costumi, Violetta. I pregiudizi sociali divideranno i due amanti, riuniti dalla verità e dall’amore qualche minuto prima della morte di tisi di Violetta.

Lorenzo Giossi dirige il dramma interpretato da Angela Nisi e Isabella Lee che si alterneranno nel ruolo di Violetta, e Giulio Pelligra e Alessandro Fantoni in quello di Alfredo. Ad accompagnare il tutto naturalmente l’Orchestra e il coro del teatro Carlo Felice sotto la guida del maestro Jacopo Rivani.

Piazza Delle Feste invece si trasferisce in Giamaica con la musica reggae di Easy Star All Stars, un collettivo di artisti reggae riuniti presso la comune etichetta discografica Easy Star Records, che arrivano a Genova per il Balena Festival.

Conosciuti dal grande pubblico soprattutto per la loro rivisitazione dei più grandi dischi rock della storia, naturalmente riletti in un’originale chiave raggae/dub, per il 2019 gli Easy Star All Stars hanno intrapreso un tour per celebrare il cinquantesimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna, riproponendo Dub Side of the Moon, omaggio al celebre Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.

Info utili sull’opera La Traviata:

Artista: Orchestra e Coro Teatro Carlo Felice

Data: 28, 30, 31 luglio e 1° agosto 2019

Orario: apertura cancelli ore 20:00

Location: Arena del Mare

Rassegna: Porto Antico EstateSpettacolo 2019

Organizzatore: Fondazione Teatro Carlo Felice

Biglietti: Posto Unico Seduti

Prezzo: Primo settore € 30,00; secondo settore € 27,00; ridotto under 26 € 17,00

Prevendita: Biglietteria del Teatro Carlo Felice (martedì-venerdì h 11:00-18:00, sabato h 11:00-16:00) – Online: Happyticket e Vivaticket

Info utili su Easy Star All Stars in concerto a Genova:

Artista: Easy Star All Stars

Data: mercoledì 31 luglio 2019

Orario: apertura cancelli ore 20:00

Location: Piazza Delle Feste

Rassegna: Porto Antico EstateSpettacolo 2019

Festival: Balena Festival

Biglietti: Posti in piedi

Prezzo biglietto: € 21,74

Prevendita: Happy Ticket