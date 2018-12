Ricostruzione ponte, Bucci firma protocollo con Anticorruzione: tutto sotto controllo

“L’Autorità nazionale anticorruzione verificherà in via preventiva gli atti delle procedure connesse agli interventi di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché di progettazione e ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera”.

E’ quanto sancito dal protocollo di collaborazione sottoscritto oggi dal presidente di Anac, Raffaele Cantone, e dal commissario straordinario Marco Bucci.

“Oggetto delle verifiche sarà la documentazione prodotta in bozza dal 7 dicembre, data di sottoscrizione dell’accordo. In particolare saranno controllati: gli affidamenti diretti superiori a quarantamila euro, le procedure negoziate di servizi o forniture superiori a centomila euro, le procedure negoziate di lavori superiori a duecentomila euro, le varianti superiori al dieci per cento dell’importo originario del contratto (o comunque superiore a centomila euro) e, ancora, i contratti di sponsorizzazione.

Grazie all’intesa, inoltre, l’Autorità si è impegnata ad esprimere un parere entro due giorni lavorativi dalla ricezione degli atti (contro i sette giorni lavorativi previsti per tutte le altre vigilanze collaborative in essere)”.

Il testo del protocollo di collaborazione è consultabile sui siti delle due strutture:

– www.commissario.ricostruzione.genova.it

– www.anticorruzione.it