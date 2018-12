M5S perde un altro consigliere: Pisani va con Costa (Lp). Ora maggioranza Toti 17 a 14

Era nell’aria da tempo. Oggi è stato confermato che il gruppo regionale del M5S ha perso un altro pezzo.

Dopo l’uscita dal M5S dello spezzino Francesco Battistini, confluito in Rete a Sinistra/Liberamente Liguria e quindi rimasto all’opposizione, un secondo consigliere regionale pentastellato ha deciso di passare al gruppo misto Liguria Popolare-Noi con l’Italia di Andrea Costa che invece fa parte della maggioranza Toti.

Si tratta di Gabriele Pisani, eletto nel collegio del Tigullio, che oggi è stato attaccato dalla capogruppo M5S Alice Salvatore e dagli altri ex colleghi di gruppo.

“Il consigliere Pisani, eletto con il MoVimento 5 Stelle e dunque depositario della fiducia di non pochi elettori – hanno dichiarato Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis e Fabio Tosi – alla fine ha ceduto alle lusinghe. Passa in maggioranza andando con Andrea Costa. La classica pedina extra per una maggioranza che aveva un solo voto in più rispetto all’opposizione. E pensare che a marzo del 2017, il nostro ora ex consigliere aveva giurato che mai e poi mai avrebbe lasciato il MoVimento, arrivando perfino a diffidare la stampa e i media, che a suo dire stavano conducendo un gioco di congetture”.