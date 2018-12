Tir si ribalta tra Busalla e Bolzaneto, traffico bloccato

Un camion si è ribaltato su un fianco occupando entrambe le carreggiate sull’autostrada A7, tra Busalla e Genova Bolzaneto, in direzione Genova.

L’autista è riuscito ad uscire dal camion ma è stato sottoposto alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto.

L’ autotreno trasportava mangime per animali, il carico si e rovesciato e disperso lungo la carreggiata. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare l’autostrada dal mezzo rovesciato e pulire.

L’incidente è avvenuto dopo la galleria Campora in direzione sud. Il traffico è bloccato. Le cause dell’incidente sono in via di accertamento. ABov