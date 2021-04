Riapre con una mostra il Museo Tecnico Navale di La Spezia

Con la presentazione della mostra “Dante, il mare e le navi” riapre al pubblico dal 26 aprile il Museo Tecnico Navale di La Spezia.

Le novità della #MarinaMilitare live su Twitter (@ItalianNavy #ProfessionistiDelMare #UnMarediOpportunità #NoiSiamolaMarina) o sul sito della Marina Militare (www.marina.difesa.it)

In accordo alle nuove normative anti-COVID, da lunedì 26 aprile il Museo Tecnico Navale della Spezia riaprirà al pubblico.

Come da prassi oramai consolidata, saranno ammessi all’interno del Museo fino a un massimo di 30 visitatori contemporaneamente e, novità, anche la Sala delle Polene, a seguito dei lavori di adeguamento dell’impianto di climatizzazione, sarà nuovamente visitabile in maniera contingentata.

Al fine di consentire al Museo di sostenere e gestire in maniera autonoma le attività di manutenzione e di miglioramento del percorso espositivo, il costo del biglietto è stato portato a 5 € (ridotto 3 €). Il pagamento potrà avvenire solo tramite POS (bancomat, carte di credito). L’iniziativa, mirata all’auto sostentamento, si è resa necessaria in attesa degli esiti dell’avviso esplorativo, pubblicato da Difesa Servizi lo scorso 29 marzo 2021, finalizzato a individuare operatori economici commerciali per la gestione economica del Museo stesso.

Nella nuova tariffa è compresa l’oblazione di 1,55 € (pari all’importo del precedente biglietto) che verrà comunque devoluta per Statuto all’Ente Assistenziale “Istituto Andrea Doria”, per il nobile scopo di “prestare l’assistenza alle famiglie dei marinai deceduti attraverso una forma di solidarietà tra tutti coloro che a bordo ed a terra fanno parte della grande famiglia marinara” (https://www.marina.difesa.it/noi-siamo-la-marina/andrea_doria/Pagine/home.aspx).

Per questa riapertura, verrà presentata una mostra documentale dal titolo “Dante, il mare e le navi” e, inoltre, sarà esposto il grande modello della Corazzata Dante Alighieri, prima e unica unità navale dedicata dalla Marina Militare al Sommo Poeta, agli inizi del ‘900. Per l’occasione sarà possibile ammirare lo splendido cofano portabandiera in bronzo, opera dell’artista Pietro Canonica, contenente la bandiera di combattimento della Nave, donata alla Spezia dal Comitato femminile della Società Dante Alighieri a nome delle Donne d’Italia, il 26 gennaio 1913.

La mostra era stata programmata per lo scorso 25 marzo 2020 in occasione della prima edizione del Dantedì, ma fu annullata a causa del lockdown. Viene oggi riproposta per il 700° anniversario dalla scomparsa del Poeta.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Museo al 0187784763 o via mail all’indirizzo marinanord.mtn@marina.difesa.it o visitare il sito https://www.marina.difesa.it/Pagine/default.aspx