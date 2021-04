Il Comune di Alassio celebra la Liberazione online

Dalle 10 di domenica 25 Aprile sarà pubblicato il video messaggio del Sindaco, Marco Melgrati, con la commemorazione curata del giornalista e scrittore della Resistenza, Daniele La Corte.

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, con le conseguenti limitazioni di movimento e incontri, non può farci dimenticare la ricorrenza del Giorno della Liberazione, che anche per la nostra Città era diventato occasione di festa e di incontri. Quest’anno ricorre anche il 75°anniversario della proclamazione della Repubblica che, con il voto alle donne nello stesso anno, ha aperto un’epoca di democrazia e la definitiva chiusura di vent’anni di dittatura fascista.

Nell’impossibilità, a causa delle restrizioni imposte dai decreti governativi, di predisporre un programma partecipato, si è voluto ricorrere ai mezzi telematici che ancora una volta ci supportano in questa emergenza. Dalle ore 10 di domenica 25 aprile, sulla pagina Facebook del Comune di Alassio sarà pubblicato il video con il saluto del Sindaco del Comune di Alassio, Marco Melgrati e un momento di commemorazione curato dal giornalista e scrittore della Resistenza Daniele La Corte, cui farà seguito la deposizione delle corone ai Monumenti ai Caduti. La premiazione del consueto Concorso Letterario per scuole di Alassio e Laigueglia avverrà presso gli istituti di appartenenza degli studenti.

Ecco il link dove dalle ore 10 di domenica 25 aprile sarà possibile accedere al video celebrativo:

https://youtu.be/JEpCOieYGic