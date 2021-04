A San Bartolomeo al mare sanificazione dei parchi gioco

Avviata la sanificazione dei parchi giochi di San Bartolomeo al Mare in vista della riapertura, da lunedì 26 aprile.

In vista della riapertura dei parchi giochi, da lunedì 26 aprile, la ditta Egea, che ha in appalto il servizio a San Bartolomeo al Mare, ha effettuato e sta effettuando la sanificazione di tutti i giochi (FOTO) in tutte le aree: Giardini Marco Polo, Via della Resistenza, Via Carlo Conti, in Lungomare delle Nazioni, Giardinetti Case cooperative (Via Manzoni e Via dello Spuntone), Pairola (Via Ruvoa), Chiappa (zona Cippo romano).