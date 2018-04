Riaperta dopo 4 anni strada nell’imperiese

Era rimasta chiusa da quasi 4 anni per una frana causata dall’alluvione del 2014. Parliamo della strada che porta alla frazione Montegrazie, nell’imperiese e che è stata riaperta questa mattina.

Per la messa in sicurezza sono stati utilizzati dei grossi pali per contenere il piede della frana e il fronte più esposto proprio in corrispondenza della strada.

Il costo dei lavori è stato di 308 mila euro. Terminati i lavori, il Comune ha atteso alcuni giorni prima di riaprirla al transito per monitorare i movimenti della falda dopo le ultime precipitazioni.

Nel sottosuolo è presente un’ingente quantità acqua, che continua a lubrificare tutti gli strati della frana.

Previsto, proprio per questo motivo, un secondo lotto di lavori, già finanziato, per altri 235 mila euro, che prevede l’installazione di drenaggi, per deviare le acque sotterranee.