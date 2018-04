Piccapietra, marocchino spacca vetrina e ruba in negozio per animali: preso

Un colpo messo a segno in pieno giorno, ma stavolta non è fuggito indisturbato.

Nella prima mattinata di ieri i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova, sono intervenuti per un furto e hanno arrestato un malvivente marocchino di 29 anni.

Lo straniero, pregiudicato, irregolare sul territorio nazionale e mai rimpatriato, dopo aver infranto con una mazza la vetrina di un esercizio commerciale di “prodotti per animali” in Largo XII Ottobre, è stato bloccato dai militari e trovato in possesso della refurtiva per un valore di circa 300 euro.