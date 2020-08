Recco: Ultimati lavori in via Nostra Signora del Fulmine

E’ stato completato l’intervento di messa in sicurezza del tratto di muro di contenimento in via Nostra Signora del Fulmine, in prossimità dell’omonima cappella nel Comune di Recco. L’ opera è stata completata in meno di tre mesi. In occasione della festività in onore della Madonna del Fulmine, Carlo Gandolfo, sindaco di Recco ha potuto verificare il completamento del cantiere recandosi sul posto per un sopralluogo.

«Con l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo abbiamo affrontato e risolto il problema del muro di contenimento, struttura che presentava criticità tali da ritenere potenziale un crollo. In breve abbiamo completato la messa in sicurezza ed eliminato ogni rischio». Ha spiegato Carlo Gandolfo.

Il costo complessivo per l’intervento di muratura è di circa 43mila euro, oltre a tutte le opere necessarie per il consolidamento. Il tratto di muro di sostegno (17 metri lineari) è stato demolito e ricostruito con le stesse pietre a vista, in precedenza smontate e accantonate per il successivo utilizzo; anche la ringhiera posta sulla testa del muro è stata smontata e riutilizzata. L’intervento si è concluso con l’asfaltatura della porzione di strada interessata. ABov