“Libri naviganti – Serate in banchina a tu per tu con gli autori” la nuova iniziativa che Marina di Chiavari – Calata Ovest propone per il fine settimana del 4 e 5 settembre 2020. La manifestazione è ispirata all’aforisma del poeta inglese Alexander Pope, “Il mare unisce i paesi che separa”.

Sono libri che raccontano storie che si incrociano i cui protagonisti arrivano da lontano oppure la vita ha portato lontano. Gli autori ospiti delle marine del network “Marinedi” presentano i loro volumi in uno scambio continuo, di storie e destini, in qualche modo segnati dal mare.

Questi due giorni letterari si svolgeranno nella cornice della banchina del porticciolo di Calata Ovest, dove all’ora dell’aperitivo (inizio ore 19.00) il pubblico potrà interagire con gli autori in un ambiente piacevole e raccolto. Grazie al patrocinio del Comune di Chiavari, della Società Economica alla collaborazione con l’azienda agricola di Daniele Parma, che ha sposato la filosofia dell’evento, ci sarà spazio anche per un brindisi sul fare del tramonto.

Marina di Chiavari – Calata Ovest si conferma, quale punto di riferimento anche per iniziative ed eventi e non soltanto come approdo e marina resort dedicato ai diportisti. In quest'ottica di dialogo con la città si inseriscono la collaborazione con il Comune e con la Società Economica, che hanno deciso di sostenere la rassegna "Libri naviganti" riconoscendone la qualità ed il valore culturale e la sinergia con l'azienda di Daniele Parma per un vicendevole scambio di valorizzazione.