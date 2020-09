Recco e il suo mare ospiteranno i campionati italiani di Aquathlon classico, assoluto ed age group, dagli YouthB agli M8. Nel pomeriggio di sabato 12 settembre circa 250 atleti nuoteranno nello specchio acqueo antistante la città, correranno sul lungomare Bettolo e lungo le strade cittadine sulla distanza di 2,5 km a piedi, un km a nuoto e quindi ancora 2,5 km a piedi.

La partenza della gara è prevista alle ore 18 a piccoli gruppi (da 3 a 5) mentre verso le ore 20 si svolgeranno le premiazioni. In caso di mare mosso è prevista una doppia alternativa: la possibilità di nuotare nella baia protetta con multi laps o di utilizzare la piscina chiusa di Punta Sant’Anna trasformando la gara in swim più run e adeguando le distanze.

«Sarà una bella giornata di sport e di mare, rispettando le regole e le distanze di sicurezza. Purtroppo non sarà possibile accogliere più di 250 atleti perché gli spazi disponibili, in osservanza alle norme anti Covid, non consentono di far gareggiare un maggior numero di sportivi».

Commenta il sindaco Carlo Gandolfo, con i consiglieri delegati allo sport, Luigi Massone, e all’impiantistica sportiva, Sara Rastelli. L’evento è patrocinato dal Comune di Recco. ABov