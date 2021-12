Recco salita Pinolo, acque meteoriche: la messa a regime procede

Recco, salita del Pinolo, passi in avanti per la regimentazione delle acque meteoriche.

Continuano i lavori di regimentazione delle acque meteoriche nelle aree frazionali della città di Recco. In Salita del Pinolo gli interventi sono iniziati pochi giorni fa dopo la chiusura del cantiere in via Alpini d’Italia.

«La zona aveva una condotta di raccolta delle acque inadeguata, con dispersioni e inevitabili allagamenti. In questi anni abbiamo investito nella regimentazione delle acque meteoriche nelle frazioni, dove il territorio risulta più fragile e vulnerabile, grazie anche alle risorse regionali che ci hanno permesso di portare avanti una progettualità legata alla prevenzione e alla difesa del suolo».

Precisano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo. In particolare l’intervento riguarda la realizzazione di una nuova condotta ed un pozzetto di scarico nella scalinata pedonale per una lunghezza di 70 metri. Successivamente si procederà alla realizzazione di ulteriore pozzetto di scarico, che si connetterà con la rete di scarico delle acque bianche già presente all’incrocio tra salita del Pinolo e via Ageno. ABov