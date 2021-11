Recco, conclusi vari lavori di canalizzazione acque meteoriche

Recco, conclusi i lavori di canalizzazione delle acque meteoriche in via Alpini d’Italia.

Si sono conclusi i lavori, in via Alpini d’Italia a Recco, tra cui la costruzione di cunette stradali in calcestruzzo e relativa tubazione per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche. Questa è un’opera di fondamentale importanza, realizzata per mitigare il rischio idrogeologico. Successivi interventi saranno realizzati nelle prossime settimane in via Salvo d’Acquisto, via Faveto, salita del Pinolo e via Ageno.

Sono lavori che mirano a risolvere l’annoso problema di smottamenti, frane e allagamenti, con conseguenti ripercussioni sulla viabilità in occasione di intense piogge. Il costo complessivo di queste opere è di 165mila euro. 140mila provenienti da un contributo finanziario statale, per investimenti destinati a opere pubbliche. 25mila integrati dal Comune di Recco.

«Questa Amministrazione pone costante attenzione a un ambito fondamentale come quello del contrasto al dissesto idrogeologico – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo – inoltre la canalizzazione delle acque meteoriche migliorerà la qualità di vita dei cittadini in tutta l’area». ABov