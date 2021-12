Genoa, biglietti in vendita per la trasferta contro la Lazio

I biglietti del settore ospiti per Lazio-Genoa, in programma venerdì allo stadio Olimpico (18:30) per la diciottesima partita del campionato, sono reperibili al costo di 20 euro, più diritti, online su www.vivaticket.it e nelle ricevitorie abilitate del circuito.

C’è tempo fino alle 19 di giovedì. Per l’acquisto è necessario un documento d’identità in corso di validità, per l’accesso allo stadio (varchi dal 15 al 17) è obbligatorio il Super Green Pass. I biglietti ospiti (divieto di cambio del nominativo) non saranno in vendita alle biglietterie dello stadio il giorno della partita. Si raccomanda di non mettersi in viaggio se sprovvisti di biglietto per le normative vigenti.