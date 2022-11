Recco, potatura alberi ad alto fusto nel centro cittadino

Recco, potatura degli alberi ad alto fusto, interventi nel centro cittadino.

E’ iniziata la potatura delle alberature ad alto fusto nel centro cittadino. L’obiettivo è ridurre le chiome eccessivamente cariche di vegetazione, per contrastare l’eventualità di attacchi patogeni e prevenire fragilità con conseguenti situazioni di rischio.

Le operazioni prevedono la potatura di alleggerimento e contenimento delle chiome con taglio di ritorno. Saranno eseguite piantumazioni per 55 aranci amari distribuiti tra via Biagio Assereto, via Roma, via Vittorio Veneto e via Milano. Poi un pino in via Biagio Assereto e 10 lecci in piazza san Giovanni Bono.

L’intervento, affidato alla ditta “Pellicano Verde” di Chiavari, ha un impegno di spesa di 5.300 euro.

«La cura e la gestione del patrimonio arboreo della città riveste sempre la massima importanza per questa amministrazione ̶ affermano il sindaco Carlo Gandolfo e l‘assessore alla manutenzione Caterina Peragallo ̶ è quindi necessario un lavoro costante, soprattutto nel corso della stagione autunnale, dei nostri tecnici comunali che parte dall’analisi degli alberi esistenti per verificarne stato di salute e stabilità». ABov