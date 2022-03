Recco, restyling marciapiedi e potatura alberi nel centro cittadino

Recco, potatura alberi nel centro cittadino, proseguono gli interventi di manutenzione del verde pubblico.

Le attività di contenimento e alleggerimento del patrimonio arboreo partiranno venerdì 25 marzo in piazza Nicoloso. Le attività di potatura del patrimonio arboreo partiranno venerdì 25 marzo sulle 8 magnolie in piazza Nicoloso da Recco, si proseguirà poi con le 5 canfore in piazza Matteotti, i 20 ippocastani situati lungo via Roma, il pino e le due querce in Largo dei Mille, il pino e le 21 piante di arancio amaro in via IV Novembre, il leccio in via XX Settembre e i 10 lecci in piazza San Giovanni Bono.

L’Amministrazione, ha fatto eseguire la sistemazione dei prati e la riqualificazione delle aiuole in varie zone della città, con la potatura di contenimento e di alleggerimento degli alberi ad alto fusto. Nel centro della città proseguono gli interventi di manutenzione del verde pubblico.

«La manutenzione delle alberature ubicate sul territorio cittadino riveste una grande importanza, costituisce un elemento di miglioramento della qualità dell’immagine urbana, della riduzione del rischio di caduta rami ed è un’attività necessaria a preservarne lo stato di salute.

Il programma di potatura si deve necessariamente sviluppare in questa stagione. Sono quindi inevitabili alcuni disagi alla circolazione, chiediamo alla cittadinanza di pazientare per qualche giorno». Commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo.

L’ Amministrazione comunale ha affidato questa operazione ad una ditta specializzata con un impegno di spesa di 28mila euro. Intanto prosegue in città il servizio di manutenzione del verde nelle aree pubbliche per conseguire i necessari miglioramenti ambientali.

L’ Amministrazione ha fatto eseguire numerosi interventi di riqualificazione delle aiuole in centro; è stata eseguita la rasatura dei prati in piazzale Olimpia e in via della Ne’, di pulizia e sistemazione delle aree verdi in zona mare e in altre zona cittadine.

Recco, restyling dei marciapiedi in piazza Matteotti e in piazza Nicoloso da Recco.

L’intervento di manutenzione straordinaria per migliorare lo stato del marciapiede in piazza Matteotti e in piazza Nicoloso da Recco inizierà nelle prossime settimane. Questo è un progetto pensato nell’ottica di eliminare le barriere architettoniche per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità.

Il Comune di Recco ha portato a termine la gara d’appalto affidando i lavori all’impresa C.E.M.A. di Chiavari. Sarà effetuato un investimento complessivo pari a 70 mila euro, che dovrà occuparsi della sostituzione delle attuali piastrelle con una nuova pavimentazione in pietra arenaria.

«Con queste opere di riqualificazione dei marciapiedi nel centro di Recco vanno avanti le attività che consentono di rendere la nostra città più accogliente e il contesto urbano commisurato alle esigenze di tutti i cittadini. Abbiamo stanziato queste risorse anche per migliorare la fruibilità degli spazi pubblici rifacendo le tre rampe per disabili; la realizzazione dei raccordi laterali per facilitare la salita e la discesa dal marciapiede». Commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo. ABov