Polizia Spezia, controlli del territorio anche con i cinofili

Nel fine settimana appena trascorso è stato predisposto un potenziamento del dispositivo di sicurezza alla Spezia. Uomini del locale Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico, affiancati dal Reparto Prevenzione Crimine e dall’unità cinofila in servizio presso la Questura di Genova, hanno consentito di setacciare le principale vie del centro cittadino al fine di prevenire e reprimere i fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti e degrado urbano nelle zone oggetto di recenti esposti della cittadinanza.

Le numerose pattuglie della Polizia sul territorio hanno infatti sottoposto a capillare controllo i Giardini Pubblici, Piazza Brin, il quadrilatero Umbertino, via Torino, Corso Cavour, Piazza Verdi e via Piazza Garibaldi, provvedendo ad identificare 357 soggetti, oltre a controllare 147 veicoli.

Con particolare riferimento all’attività di prevenzione dei fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nel comune spezzino, nella serata di venerdì gli operatori della Squadra Volante hanno sottoposto a mirato controllo la zona dei Giardini Pubblici e di via Sapri. Grazie al prezioso contributo dell’unità cinofila guidata dal fiuto del cane Leone, venivano segnalati all’autorità amministrativa 4 giovani che venivano trovati in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

Nella giornata di sabato, gli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si sono concentrati sul quadrilatero del quartiere Umbertino, rispondendo ad alcune segnalazioni della cittadinanza.

Nel primo pomeriggio, le numerose pattuglie impiegate intervenivano con sinergia in Piazza Brin chiudendo gli accessi alla zona, quando alla vista degli operatori un soggetto cercava di eludere il controllo dirigendosi a tutta velocità verso un esercizio pubblico della Piazza gettando nel servizio igienico un involucro.

L’uomo veniva immediatamente raggiunto e fermato dagli uomini della Volante che riuscivano inoltre a recuperare l’involucro, che conteneva 15 dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, oltre ad una modesta quantità di hashish.

Condotto presso gli uffici della Questura, l’uomo, residente fuori Provincia, veniva tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio in attesa della convalida e del contestuale rito per direttissima previsto per la giornata di oggi.

Nella mattinata odierna, il giudice ha convalidato la misura pre-cautelare e applicato all’arrestato la misura del divieto di dimora nella provincia di La Spezia.

A distanza di pochi minuti, altro equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si avvedeva nella vicina via Roma di due soggetti che confabulavano in maniera sospetta.

I due, alla vista della Volante, fuggivano correndo nelle vie limitrofe cercando di far perdere le loro tracce.

Gli agenti prontamente riuscivano a raggiungere e a fermare uno dei due soggetti, il quale veniva trovato in possesso di 4 dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina pronte per essere cedute a potenziali acquirenti.

L’uomo, a seguito delle procedure di identificazione, veniva denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.