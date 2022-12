Recco, nuovo titolo di Comunità Europea dello Sport 2023 al Tigullio – Golfo Paradiso. Il sindaco Gandolfo: “Premiato il lavoro di squadra”.

Recco, nuovo titolo di Comunità Europea dello Sport 2023 al Tigullio – Golfo Paradiso. La città ritorna sul podio con un nuovo prestigioso riconoscimento sportivo, questa volta all’interno della Comunità Europea dello Sport. Il titolo è stato assegnato ai Comuni del “Tigullio – Golfo Paradiso”. Il Comune di Lavagna ha coordinato il progetto unitario per il 2023.

«Siamo orgogliosi di questo riconoscimento – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – che si aggiunge al titolo di ‘Comune Europeo dello Sport 2022’, ottenuto da Recco per la crescita e la promozione dell’attività sportiva. Ringrazio i colleghi sindaci, e in particolare Gian Alberto Mangiante primo cittadino di Lavagna, per aver intrapreso questo lavoro di squadra».

Il riconoscimento di Comunità Europea dello Sport è riservato alle “community”. Città che presentano caratteristiche di eccellenza e valori condivisi in tema di sport, benessere e qualità della vita. ACES Europe assegna ogni anno, il titolo a due comunità italiane.

Delegazione Italia è la delegazione italiana di ACES Europe, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport. La Delegazione italiana aiuta i "vicini" ai numerosi municipi italiani. Comuni che si candidano ogni anno al premio per la migliore Capitale (Capital), Città (City), Comune (Town), Comunità (Community), Isola (Island) e Regione (Region) Europea dello Sport. ACES Europee segue i municipi italiani premiati che concorrono per il Premio di Migliore Città Europea dello Sport (Best European City of Sport). Obiettivo della Delegazione italiana è quello di promuovere la visibilità internazionale di tutti i municipi premiati.