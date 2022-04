European Town of Sport 2022, la bandiera alla città di Recco

European Town of Sport 2022, la bandiera di Aces Europe consegnata alla città di Recco.

Nella Reggia di Venaria Reale il 21 marzo Carlo Gandolfo, sindaco di Recco ha ricevuto da Aces Europa la bandiera, così Recco potrà fregiarsi del titolo di “Comune Europeo dello Sport 2022”. Questa mattina 2 aprile 2022

il sindaco Gandolfo in piazza Nicoloso ha consegnato alla città la bandiera ufficiale di “European Town of Sport 2022”. Il primo cittadino ha sottolineando che questo riconoscimento valorizza ulteriormente la ricca storia sportiva della città.

Presenti gli amministratori comunali, il sindaco dei ragazzi, il presidente di Aces Europe Gian Francesco Lupattelli, il primo cittadino di Recco ha anche assegnato a dirigenti e atleti delle numerose società sportive della città il gagliardetto che riproduce il prestigioso vessillo di Aces.

Una riproduzione della bandiera è stata scoperta anche sulla facciata del Comune, ancora fasciata per i lavori di efficientamento energetico dell’edificio.

ACES Europe Delegazione Italia è la delegazione italiana di ACES Europe, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport. La Delegazione italiana è stata costituita per essere più “vicini” ai numerosi municipi italiani che si candidano ogni anno al premio per migliore Capitale (Capital), Città (City), Comune (Town), Comunità (Community), Isola (Island) e Regione (Region) Europea dello Sport e per seguire i municipi italiani premiati che concorrono anche per il Premio di Migliore Città Europea dello Sport (Best European City of Sport). Obiettivo della Delegazione italiana è anche quello di promuovere la visibilità internazionale di tutti i municipi premiati. ABov