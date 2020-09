Recco Lungomare Bettolo: Area giochi pronta al restyling

I lavori per la riqualificazione dell’area giochi in Lungomare Bettolo per renderla più sicura e ordinata incominciano a breve. Lo annunciano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo:

«Oltre alla fornitura di nuovi giochi conformi alle normative Cee, per la sicurezza dei bambini verrà sostituita la pavimentazione anti-trauma, ormai usurata. Questo intervento rappresenta un ulteriore impegno dell’Amministrazione comunale sulle aree pubbliche per migliorare la vivibilità e il decoro della città».

Oggi l’area giochi si presenta in cattive condizioni e necessita di un intervento di messa in sicurezza e ripristino dei divertimenti, per rendere fruibile tutto lo spazio a famiglie e bambini. Nello spazio aperto dedicato ai giochi verranno sistemati scivoli, altalene, dondoli, arrampicate, tunnel e giochi a molla.

I lavori sono stati appaltati alla ditta Stebo Ambiente srl di Gargazzone (Bz) per una spesa di 21.780 euro. Nell’area sarà sostituita anche la pavimentazione anti-trauma, l’intervento sarà effettuato dalla “Casei Eco-System” di Milano per un importo complessivo di 33.430 euro. Entrambi i lavori sono stati appaltati dopo la verifica delle offerte presenti sul mercato elettronico MePa, il portale delle acquisti della pubblica amministrazione. ABov