Gambiano controllato, offende la Polizia e l’Italia: denunciato

I poliziotti delle volanti hanno denunciato un cittadino del Gambia di 24 anni per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il giovane, con precedenti di Polizia per spaccio di droghe, è stato fermato, intorno all’una della scorsa notte in via San Luca, per un normale controllo.

Durante la sua identificazione il 29enne si è rivolto agli agenti con fare minaccioso proferendo frasi ingiuriose contro la Polizia ed il Popolo Italiano.

Al giovane sono stati sequestrati due cellulari in quanto colpito da un Daspo Urbano, emesso dal Questore di Genova, che prevede il divieto di possedere qualsiasi apparato di comunicazione.