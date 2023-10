Recco, le buone pratiche di protezione civile: Io non rischio

Recco, appuntamento con le buone pratiche di protezione civile: “Io non rischio”.

La campagna di comunicazione nazionale di protezione civile, il 14 e il 15 ottobre animerà due luoghi della città di Recco. Il sindaco Gandolfo: «La due giorni contribuisce a formare cittadini consapevoli dei rischi naturali presenti sul territorio».

In contemporanea con le altre città italiane, sabato 14 e domenica 15 ottobre, torna a Recco la campagna “Io non rischio”. E’ iniziativa di sensibilizzazione e informazione sulle buone pratiche di Protezione Civile.

Nella nostra città l’appuntamento è in passo Biagio Assereto (piazza del Comune), sabato 14 ottobre, e domenica 15 ottobre in passeggiata a mare. Entrambi i punti informativi saranno disponibili dalle ore 9 alle ore 18.

In queste due giornate le associazioni e le istituzioni di volontariato presenteranno e spiegheranno ai cittadini quali sono i rischi naturali che interessano il territorio e come fare per ridurre l’impatto su persone e beni.

«L’obiettivo della campagna, giunta alla sua tredicesima edizione, è di creare una comunità di cittadini più informati e attivi, promuovendo la cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile e aumentando al tempo stesso la consapevolezza dei rischi naturali presenti sul nostro territorio.

Ringraziamo il Gruppo Comunale VAB Protezione Civile e Antincendio Boschivo per questa attività di informazione sui comportamenti utili da adottare per proteggere se stessi e l’ambiente in cui si vive». Chiariscono il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato alla protezione civile Chicca Zanzi. ABov