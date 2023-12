Recco, la giunta comunale approva la variazione di bilancio

La Giunta comunale di Recco approva la variazione di bilancio.

La Giunta comunale ha approvato nell’ultima seduta la variazione di bilancio. Questo documento consentirà di far fronte a diverse esigenze di spesa emergenti. Le variazioni riguardano le spese previste per diverse missioni e programmi di competenza del Comune.

In particolare: per quanto riguarda le entrate nel 2023 sono indicati oltre 24 milioni di euro, con circa 130 mila euro di entrate in più e circa 4 milioni di euro di avanzo di amministrazione.

«Il documento sarà presentato al Consiglio comunale per l’approvazione – dichiara il sindaco Carlo Gandolfo – intanto la giunta ha affrontato la variazione del bilancio nel rispetto dei tempi tecnici, grazie alle immediate ed efficaci risposte degli uffici comunali del settore finanziario.

Questa è l’ultima variazione di bilancio per il 2023, caratterizzata da significativi movimenti nella programmazione delle opere pubbliche e per garantire servizi, sicurezza e solidarietà ai cittadini.

Si tratta di un bilancio in ordine che ci ha consentito di effettuare questa manovra di fine anno che pone grande attenzione alle fasce più deboli della popolazione».

Il consiglio comunale dovrà quindi ratificare il documento.

Tra le maggiori variazioni di spesa troviamo:

– istruzione e diritto allo studio (+70.964,48 euro);

– diritti sociali, politiche sociali e famiglia (+44.903,58 euro),

– trasporti e diritto alla mobilità (+4.240,00 euro). ABov