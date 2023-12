Due milioni per Sacrario RSI, giunta Bucci smentisce la sinistra

“Questa mattina è apparso un comunicato stampa del gruppo del Partito democratico in consiglio comunale a Genova in merito al supposto finanziamento di un intervento di ripristino del Sacrario dei Caduti della RSI nel cimitero di Staglieno, programmato nel contesto del piano triennale delle opere pubbliche.

Al riguardo si deve precisare che l’opera in oggetto consiste nel consolidamento dell’imponente muro di sostegno del reparto israelitico del cimitero che presenta un preoccupante stato di inclinazione e fessurazione in molteplici punti”.

Tursi, 2 milioni per Sacrario RSI. La sinistra: roba da Faccetta nera

Lo hanno dichiarato oggi pomeriggio i responsabili della giunta comunale di Genova in una nota congiunta in risposta ai comunicati stampa inviati dai gruppi comunali della sinistra sul presunto stanziamento di due milioni di euro per il Sacrario dei Caduti della RSI nel cimitero di Staglieno.

“Inoltre, a valle del muro in oggetto, – hanno aggiunto da Tursi – è posta un’importante viabilità di raccordo interna al cimitero che deve essere ripristinata.

Nessun ripristino, pertanto, sarà effettuato del Sacrario della RSI che occupa occasionalmente una assai limitata porzione del sottostante muro oggetto di consolidamento.

Non accettiamo lezioni di antifascismo da chicchessia, soprattutto da chi non s’informa sulla fondatezza delle informazioni”.