Il concorso del Lotto di sabato 2 dicembre ha premiato Cogorno, in provincia di Genova.

Come riporta Agipronews, a Cogorno sono stati vinti 47.500 euro grazie a tre ambi e un terno (combinazione 17-19-27 su Torino).

Da segnalare anche un terno da 22.500 centrato a Genova, grazie alla combinazione 3-33-82 giocata sulla ruota del capoluogo ligure.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 1,09 miliardi in questo 2023.