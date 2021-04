Recco: forti piogge, pulizia di caditoie e cunette nei punti più a rischio

Gli operatori di Amiu sono impegnati in questi giorni in un ciclo di sfalcio dell’erba e pulizia delle caditoie dei cigli stradali, per permettere il migliore deflusso delle acque piovane nei punti più a rischio della città, nell’eventualità di forti piogge previste in questi giorni.

«Si tratta di interventi necessari – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – messi in campo dall’Amministrazione per liberare caditoie e griglie di drenaggio dell’acqua piovana dal fogliame che le ostruiscono e che potrebbero causare problemi legati agli allagamenti.

L’impegno è massimo, così come l’attenzione, in questi giorni che precedono la possibilità di forti piogge, annunciate dalle previsioni meteo».ABov