I primi incontri agli Internazionali di Tennis di Alassio

Per ora sono iniziati i tabelloni di singolare degli Over 55, 60, 65 e 70.

SAVONA. 10 APR. Hanno preso il via sui campi dell’ Hanbury Tennis Club gli incontri del tradizionale appuntamento internazionale per i campioni e veterani di tennis, giunto alla 52esima edizione.

Il torneo, punto di riferimento del calendario mondiale della categoria, da sempre patrocinato e sostenuto dal Comune di Alassio rappresenta un appuntamento imprescindibile per centinaia di giocatori provenienti da tutto il mondo.

Malgrado il Covid questo appuntamento sportivo giunge proprio a proposito per rinfrancare ed entusiasmare gli appassionati di questo sport.

Quasi trecento gli iscritti suddivisi in venticinque categorie ed altrettanti tabelloni: “Non è semplice – ci ha spiegato Jhon Skordis direttore del circolo tennistico alassino- mettere in cantiere un evento di questo livello con tutte le limitazioni e le prescrizioni imposte dalla normativa anti-covid. Tuttavia ci siamo riusciti e poter giocare era la cosa più importante così come potersi ritrovare”.

Ad organizzare i 52esimi Campionati Internazionali d’Italia di Tennis per Veterani è il Tennis Club Hanbury con l’ ITF Senior, il Patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio ed il sostegno di tanti sponsor e partner.

Il torneo è anche valido quale prima tappa del prestigioso circuito Grand Prix Over and ITF Senior Tennis Italy Tour giunto alla 44esima edizione.

Questi i risultati dei primi singolari disputati.

Over 55. Gianni GENTILE batte Davide CAMURRI 6-1, 6-0. Passa il turno per walkover Marcello ACROCETTI.

Over 60. Dominique Gauthier (FRA) batte Luigi LIANI 6-1, 6-2. Vincenzo PIAZZA batte Stefano ANCIULLACCI 6-1, 6-0. Marco HAVE batte Francesco Lorenzo LATORRE 6-0, 6-0. Passano il turno per walkover Luca VALLANIA e Claudio MARAFFIO per ritiro dell’avversario.

Over 65.Vittorio GAMBA batte Raffele GALLI 6-0, 6-0. Danny Shaw (USA) batte Valerio FAVI 6-0, 6-4. Giuseppe RICCIARDI batte Emilio BARBIERI 6-2,6-2. Ugo Paolo CARUGATI batte Gilberto GOMITONI 6-0, 6-3. Ramon Lopez Royo (SPA) batte Carlo MALAFRONTE 6-1, 6-1.

Valerio POPA (ROMANIA) batte Giorgio PIOVANO 6-2, 6-0.

Over 70. Bruno Renault (FRA) batte Achille SOGLIANI 6-1, 6-0. Giovanni VILLANI batte Silvano BOSIO 6-1,6-1.

CLAUDIO ALMANZI