Recco, contributo economico al progetto: Seconda Stella Levante

Recco, sarà erogato un contributo di 45mila euro a “Seconda Stella Levante”; il progetto sarà dedicato alle persone con disturbi di memoria o deterioramento cognitivo e i loro caregiver. Il contributo economico avrà la compartecipazione economica del Distretto Sociosanitario 13.

«Il comune di Recco ̶ spiegano il sindaco Carlo Gandolfo, nonché presidente del Distretto sociosanitario 13, e l’assessore ai servizi sociali Francesca Aprile. ̶ Da circa tre anni ha messo a disposizione l’appartamento usato dall’Alzheimer Cafè.

Uno spazio al tempo stesso istituzionale e accogliente; in grado di creare un’atmosfera piacevole e conviviale in cui le persone sono stimolate a ritrovarsi, condividere esperienze; ricevere sostegno e avere la possibilità di momenti di socializzazione.

Recco è il primo comune della Liguria che ha aderito al ‘Dementia friendly community’; voluto da Regione Liguria e Ali.Sa. E proprio nell’ambito di questo impegno, l’amministrazione comunale fornisce un ulteriore supporto al progetto».

E’ attuatore del progetto l’associazione temporanea di scopo costituita tra la cooperativa “La Giostra della Fantasia”; la Consulta del Volontariato di Recco, la rete delle comunità amiche delle persone con demenza.

“Dementia Friendly Italia” è un’iniziativa della Federazione Alzheimer Italia (www.alzheimer.it).

Si tratta di un progetto nato per sostenere coordinare ed implementare la diffusione di realtà “amiche delle persone con demenza”. Frutto dell’esperienza internazionale acquisita grazie alla partecipazione alla Joint Action on Dementia (www.actondementia.eu). Dementia Friendly Italia, può contare su di un metodo e su linee guida efficaci per contribuire a rendere una comunità; un’organizzazione o un luogo maggiormente accoglienti per le persone con demenza. ABov