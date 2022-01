Un migliaio No Green pass in corteo a Genova

Nuova manifestazione, per il 27esimo sabato di fila a Genova No Green pass. Circa un migliaio di persone, secondo gli organizzattori, 700 secondo la Digos, si sono dati appuntamento in piazza De Ferrari alle 15. Poi, alle 17, come da programma è partito il corteo che ha imboccato via XX Settembre.

Le motivazioni delle proteste sono sempre le stesse, la contrarietà all’obbligo vaccinale per gli over 50 e il Green pass.

Stessi striscioni e stessi slogan: ” No Draghi, No pass, No Cts”, “La pazienza ha un limite, la libertà no”, “No Green pass! No Green pass!”, “Torriglia libera”, “benvenuti nella nuova inquisizione”. Per quando riguarda gli slogan: “Draghi, Draghi vaffan…”, “Libertà! Libertà!”, ma anche “E Bassetti è il dottore più infame che c’è…. libertà!” E “La gente come noi non molla mai”, cantato con l’accompagnamento di una tromba.

Il corteo prosegue sul suo percorso senza problemi. In via XX Settembre, sono passate due ambulanze e il corteo si è aperto per permetterne il passaggio.

Corteo in corso Buenos Aires, per passare in corso Torino ed arrivare in piazza Palermo.

In piazza Palermo ultimi cori con l’inno di Mameli e l’accensione di una Lanterna luminosa.