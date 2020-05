Recco: consegna e postazioni delle mascherine il 2 maggio

Prosegue a Recco la consegna dei kit di mascherine per tutte le famiglie del territorio. Sabato 2 maggio saranno operativi i punti di distribuzione mobili in Corso Garibaldi, all’altezza del civico 22 e nel quartiere Valleverde presso la casetta di legno; è ancora attiva la postazione fissa presso la sede della Bocciofila in via della Né.

Un rappresentante, per ogni nucleo familiare, munito di un valido documento di riconoscimento, potrà ritirare i dispositivi di protezione attenendosi agli orari indicati per via di residenza.

Nella postazione mobile di Corso Garibaldi, altezza del civ. 22 inizio Lungomare Italia dalle ore 12 alle ore 13, saranno distribuite le mascherine per i residenti in Corso Giuseppe Garibaldi.

Nel quartiere Valleverde, nei pressi della Casetta di legno, saranno consegnati i kit agli abitanti delle seguenti vie:

– Piazza Ricina civ. 9, civ. 11, civ. 14, dalle ore 9 alle 10

– piazza Ricina civ. 17, civ. 20, civ.24, dalle ore 10 alle 11

– Piazza Ricina civ. 27, civ. 31, civ. 36, dalle ore 11 alle 12

– Piazzale Cile, dalle ore 12 alle 13

– Salita San Francesco dalle ore 12 alle 13

– Via alla Stazione , dalle ore 12 alle 13

Via Privata Golfo Paradiso, dalle ore 12 alle 13

– Via Filippo da Recco, dalle ore 14 alle 15

– Via Guglielmo Rebora, dalle ore 15 alle 16

– Via Privata Bastia, dalle ore 16 alle 17

– Via Privata Gaiassa, dalle ore 16 alle 17

– Viadotto Gian Guglielmo Rebora, dalle ore 16 alle 17

– Via Romagneno, dalle ore 17 alle 18

Proseguiranno le consegne anche presso la Bocciofila in via della Né civ. 1 per i residenti delle seguenti vie:

– Via Privata Orchidea dal civ. 1 al civ. 5 compreso, dalle ore 9 alle 10

– Via Privata Orchidea civ. 6 e civ. 7, dalle ore 10 alle 11

– via Sommavilla, dalle ore 10 alle 11

E’ possibile ritirare il kit delegando una persona che si dovrà presentare presso il punto di distribuzione nel giorno e nell’ora indicati per la via di residenza, munita di delega cartacea a firma del delegante, di un documento valido di riconoscimento personale e della copia del documento di riconoscimento del delegante, anche in foto sul telefono. E’ consentito che un’unica persona presenti più deleghe per il ritiro.

I cittadini che, per vari motivi, non sono riusciti a ricevere le mascherine messe a disposizione dal Comune di Recco potranno ritirarle, finita la distribuzione, presso gli uffici comunali. Le modalità saranno indicate in un secondo momento.

Le persone non residenti nel Comune di Recco ma presenti stabilmente sul territorio possono richiedere la consegna delle mascherine compilando il modulo pubblicato sul sito del Comune ed inviandolo all’indirizzo mail: protocollo@comune.recco.ge.it