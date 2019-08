Recco, concerto dell’organista finlandese Kalevi Kiviniemi

FESTIVAL ORGANISTICO DEL NORD OVEST F.O.N.O. 2019

21° ARMONIE SACRE PERCORRENDO LE TERRE DI LIGURIA

Festival organistico internazionale

Sabato 17 agosto 2019 RECCO (GE)

Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista

(Piazza S. Giovanni Bono 36, 16036 Recco, Ge)

Ore 21.15: CONCERTO D’ORGANO

Kalevi Kiviniemi, organo

Si terrà sabato 17 agosto presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista il secondo e ultimo concerto recchese del XXI Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”. La manifestazione, promossa come di consueto dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica”, aderisce al progetto F.O.N.O. – Festival Organistico del Nord Ovest, che affianca ai tradizionali concerti in Liguria diversi appuntamenti in Valle d’Aosta e Piemonte.

Sarà protagonista dell’evento il concertista finlandese di fama mondiale Kalevi Kiviniemi. Il maestro si esibirà alla consolle dell’organo “Tamburini” (1959) in un ampio repertorio concepito espressamente per esaltarne le caratteristiche timbriche. Il concerto si avvale del sostegno economico della Compagnia di San Paolo e del Comune di Recco.

BIOGRAFIA:

Kalevi Kiviniemi è nato in Finlandia nel 1958 ed è considerato tra gli organisti più importanti della scena concertistica mondiale. Nato a Jalasjärvi, si è laureato nel 1981 come cantore e organista e ha continuato i suoi studi presso l’Accademia “Jean Sibelius” di Helsinki sotto la guida di Eero Väätäinen e Olli Linjama. Nei primi anni novanta ha intrapreso la carriera internazionale con recital in Giappone e a Londra. La sua discografia include oltre 160 titoli, tra cui registrazioni fatte su organi storici negli Stati Uniti, nelle Filippine, in Giappone, Australia, Italia, Francia, Svizzera e Germania. Nel 2001 ha ricevuto il premio “Janne” per il miglior disco solistico di musica finlandese e nel 2009 il premio statale per la musica in Finlandia, il massimo riconoscimento del paese in ambito musicale.

Kalevi Kiviniemi ha una particolare predilezione per la musica francese e ha tenuto numerosi concerti a Parigi presso la Cattedrale di Notre Dame, la Basilique Sainte-Clotilde e a St. Sulpice. Ha anche realizzato registrazioni sugli organi storici Cavaillé-Coll di Orléans e Rouen. Oltre ai recital solistici e ai concerti di musica da camera, si è esibito con la Moscow Chamber Orchestra e la Moscow Symphony Orchestra. Ha fatto parte delle giurie di concorsi internazionali d’organo (Norimberga 1996, Capri 1998, Speyer 2001, Korschenbroich 2005, St. Albans 2013, Strasburgo 2016) e ha tenuto corsi di perfezionamento presso l’Università della Ruhr di Bochum e l’Accademia “Jean Sibelius” di Helsinki. Negli ultimi anni ha collaborato intensamente con il compositore Aulis Sallinen.