Mercato Spezia, preso Salvador Ferrer dal Tarragona

Lo Spezia Calcio comunica di aver trovato l’accordo con il Club Gimnàstic de Tarragona per l’arrivo a titolo definitivo in maglia bianca del difensore classe 1998, Salvador Ferrer Canals. Il calciatore catalano sosterrà le visite mediche di rito nella giornata di lunedì 12 agosto, all’esito delle quali siglerà il contratto che lo legherà al Club di via Melara per i prossimi quattro anni. Un ottimo colpo di mercato per sistemare il reparto arretrato con un profilo di sicuro prospetto ma già pronto a fare la differenza.

Salvador “Salva” Ferrer Canals

Ruolo: Difensore

Nato a Martorell (Spagna) il 21.01.1998

Altezza: 184 cm

Peso: 73 kg

Nazionalità: spagnolo