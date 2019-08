Genova Estate Spettacolo. 11 agosto teatrale

SEI DONNE, UN MISTERO E UNA STORIA PER “JENNY AL MOLO DELLE PUTTANE”.

Domenica 11 agosto le giovani attrici del Collettivo Franco Cinara protagoniste sull’Isola delle Chiatte per il Sea Stories Festival.

Un binomio insolito e intrigante quello tra la prostituzione e l’ecologia, i due temi portanti dello spettacolo “Jenny al Molo delle Puttane”.

Ideato e messo in scena dalla Compagnia Franco Cinara, composta da 5 giovani attrici neodiplomate al Teatro Nazionale di Genova, lo spettacolo racconta la storia di Eva, giovane videomaker dalle idee radicali e di Mareea, una misteriosa attivista ambientale. Il loro intento di creare un video promozionale per una compagnia di crociere si rivelerà in realtà un pretesto per indagare temi complessi e affrontare conflitti interiori e non solo con il tipico linguaggio della commedia leggera ma non con leggerezza o superficialità.

Sea Stories Festival riprenderà venerdì 23 agosto con “Ulisse”, il nuovo spettacolo di e con Igor Chierici e Luca Cicolella in scena fino al 27 agosto sempre all’Isola delle Chiatte.

Info utili sullo spettacolo “Jenny al molo delle puttane”:

Artista: Vari

Data: domenica 11 agosto 2019

Orario: apertura cancelli ore 21:00; inizio spettacolo ore 21:30

Location: Isola Delle Chiatte

Rassegna: Porto Antico EstateSpettacolo 2019

Organizzatore: Fondazione Garaventa

Biglietti: Posto Unico

Prezzo: € 15,00 – abbonamento € 50,00