Recco, Card: Dedicata a te. Aiuto alle famiglie in difficoltà

Recco Card: “Dedicata a te”, un sostegno alle famiglie in difficoltà. Dal 18 luglio famiglie con Isee sotto a 15.000 euro potranno beneficiarne.

Saranno i servizi sociali del Comune di Recco, dal 18 luglio, a comunicare direttamente alle famiglie beneficiarie tutte le informazione per il ritiro della card “Dedicata a te”. «Le famiglie a basso reddito, che riceveranno il sostegno alla spesa, saranno individuate attraverso le banche dati dell’Inps». Spiega l‘assessore ai servizi sociali Francesca Aprile.

L’iniziativa, prevista dalla legge di Bilancio, si sostiene attraverso l’istituzione di un fondo specifico rivolto 1,3 milioni di famiglie italiane in difficoltà. Famiglie che non ricevono altro aiuto da parte dello Stato.

La card “Dedicata a te” funziona come una normale carta di pagamento elettronico. La Card viene caricata una sola volta, contiene 382,50 euro, è rivolta ai nuclei familiari con almeno tre componenti e un Isee fino a 15mila euro.

Grazie alla convenzione MASAF-GDO-Confesercenti-Confcommercio, sarà possibile ottenere anche il 15% di sconto negli esercizi commerciali aderenti.

«La carta destinata agli acquisti di beni alimentari di prima necessità – dichiara il sindaco Carlo Gandolfo – sarà un aiuto per i recchesi che hanno visto ridotto il potere d’acquisto a causa dell’inflazione. Un reale sostegno promosso dal governo Meloni per le famiglie in difficoltà. Gli uffici si sono già attivati per informare e per accompagnare i cittadini nel percorso di acquisizione.

Ringrazio il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida che oltre a non lasciare indietro i cittadini intende rilanciare i consumi e le altre attività legate all’alimentazione». ABov