Gandolfo, sindaco di Recco apre la Casa comunale agli studenti

Recco, il sindaco Gandolfo apre ancora la Casa comunale agli studenti.

La Giunta comunale Gandolfo ha approvato una nuova convenzione con una scuola per l’inserimento in stage degli studenti. L’accordo, della durata triennale, è stato siglato con l’Istituto superiore statale “F. Liceti” di Rapallo per l’anno 2023 e firmato dal segretario generale del Comune, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

L’Ente definirà insieme all’Istituto scolastico un percorso di sviluppo delle competenze trasversali e di orientamento, PCTO, rivolto a ogni studente affiancandolo nello svolgimento delle diverse attività, attraverso l’identificazione di un tutor che, al termine del percorso, avrà il compito di darne una valutazione.

«Credo che i percorsi formativi nell’ambito degli uffici comunali siano un’opportunità importante per gli studenti, utile per le future scelte professionali e di studio. L’attività formativa sarà seguita da un tutor comunale e ogni giovane avrà un percorso personalizzato». Commenta Carlo Gandolfo.

PCTO ex alternanza scuola-lavoro: cos’è?

I PCTO, sono percorsi trasversali per l’orientamento. Rappresentano i progetti che prima andavano sotto il nome di alternanza scuola lavoro. Questi percorsi sono obbligatori per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori ma ovviamente negli ultimi tre anni è stato complicato organizzare le esperienze di PCTO. Per questa ragione è ancora in forse il completamento dei PCTO come requisito d’ammissione ma sarà sicuramente oggetto di colloquio di maturità 2023. ABov