Recco, borse di studio: libri di testo per l’anno 2022-23

Recco, borse di studio per libri di testo, anno scolastico 2022-2023.

Borse di studio: I nuclei familiari residenti nel Comune di Recco entro e non oltre il 30 novembre possono presentare domanda per accedere alle borse di studio istituite da Regione Liguria per le spese, certificate, sostenute per l’anno scolastico 2022/2023 per l’acquisto dei libri di testo, dizionari e atlanti per ogni figlio frequentante le scuole statali e paritarie medie e superiori. Le graduatorie saranno gestite dai rispettivi Comuni di residenza dei richiedenti il beneficio.

«Ringraziamo Regione Liguria per questo intervento concreto in favore delle famiglie, con l’obiettivo del contrasto alla dispersione scolastica e per garantire l’effettivo diritto allo studio per ogni studente». Commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba.

La domanda andrà presentata alla segreteria della scuola, anche tramite pec, per ciascuno studente, su modelli predisposti da Regione Liguria e scaricabili anche dal sito web del Comune di Recco, www.comune.recco.ge.it. Per ogni eventuale informazione è possibile contattare il numero 840848028 dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì, oppure inviare una mail al seguente indirizzo: borsescolastiche@aliseo.liguria.it.

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, convenzione tra Il Comune di Recco e il liceo genovese Klee-Barabino.

Sarà stipulata anche quest’anno la convenzione tra il Comune di Recco e il liceo artistico statale di Genova Klee-Barabino. Lo scopo è l’attivazione di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento degli studenti, modalità che sostituisce l’alternanza scuola-lavoro.

Lo ha deciso la Giunta approvando lo schema di accordo con la scuola genovese che prevede l’inserimento temporaneo degli studenti negli uffici comunali. Questo per dare loro, attraverso l’esperienza pratica, l’opportunità di consolidare le conoscenze acquisite a scuola. Poi testare sul campo le attitudini, di arricchire la formazione e orientare il percorso di studio. Tutto questo grazie ai progetti in linea con il loro piano di studi.

«La firma della convenzione darà ai ragazzi la possibilità di svolgere il percorso per l'acquisizione di competenze che hanno lo scopo di sostenere la didattica tradizionale e di sviluppare competenze interdisciplinari. Prestano molta attenzione alle attività delle scuole, in particolare a quelle che interessano la formazione degli studenti». Dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e l'assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba.