BB Competition al Rally delle Marche con Fabio Boscariol

La Spezia – BB Competition è pronta ad un altro fine settimana carico di ambizioni: la scuderia spezzina sarà al via del Rally delle Marche, appuntamento valido per il Campionato Italiano Rally Terra in programma a Cingoli – in provincia di Macerata – nel fine settimana. Un impegno che affronterà al fianco di Fabio Boscariol, pilota che tornerà al volante della Citroën C2 R2 dopo l’amaro ritiro accusato sulle strade del Rally Terra Valle del Tevere di avvio stagionale. Una valida occasione di riscatto, quella del portacolori e del copilota Andrea Fiorot, chiamati al confronto con gli esemplari della classe Rally4, categoria che – anche sui fondi sterrati marchigiani – esprimerà grande competitività.

Dei Laghi, Cupramontana e Colognola, queste le tre prove speciali che verranno ripetute fino ad un totale di cinquantasei chilometri distribuiti su nove passaggi cronometrati. La partenza è in programma domenica mattina, alle 6.45 dal parco assistenza di Cingoli, location che attenderà i protagonisti della penultima manche tricolore alla sera – dalle ore 16 – per la cerimonia di arrivo e premiazione.