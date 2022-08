Recco, avviati gli interventi di pulizia nel torrente che attraversa la città.

Come ogni anno in questo periodo, il Comune di Recco sta provvedendo agli interventi di manutenzione ordinaria dell’alveo del torrente Recco, finalizzati a garantire le migliori condizioni di sicurezza idraulica e di pubblica incolumità.

I lavori sono iniziati lunedì scorso nel tratto di Corticella e si protrarranno, per raggiungere la foce, fino all’inizio dell’autunno. Ci saranno le interruzioni previste per permettere le sparate di mascoli in occasione delle feste di San Rocco e di Nostra Signora del Suffragio. Il piano messo punto dall’amministrazione Gandolfo viene eseguito attraverso la sinergia tra i settori Lavori pubblici e Protezione civile. I lavori saranno guidati dall’assessore Caterina Peragallo e dal consigliere delegato Chicca Zanzi.

Più in dettaglio, le operazioni saranno così organizzate nei seguenti tratti. Tra il ponte romanico di via dei Ponti Romani e l’intersezione con il Rio Arbora. Fra il ponte romanico di via dei Ponti Romani e l’intersezione con il rio della Né. Tra il rio della Ne e la copertura di Largo Giovanni XXIII; tra la copertura di Largo Giovanni XXIII e la foce.

«Si tratta di un’opera di pulizia importante – dice il sindaco Carlo Gandolfo – che, per permettere il regolare deflusso dell’acqua e prevenire rischi di allagamento, prevede il taglio e la rimozione di arbusti, vegetazione e ogni altro materiale presente in alveo». L’intervento è stato affidato alla ditta Vescina, che utilizzerà un escavatore cingolato per eseguire le attività previste, con un impegno di spesa di circa 26mila euro. ABov