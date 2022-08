Anche alla Ponentina di Ceriale favoriti Maraglia e Cucatto

SAVONA. 5 AGOS.Grande attesa nella Riviera di Ponente per la classica d’agosto cerialese: la Ponentina giunta alla ventesima edizione ed aperta a tutte le classi veliche. Quest’anno grandi favoriti sono i loanesi Nora Maraglia e Simone Cucatto che cercheranno di fare il triplete. La coppia regina del 420 del CN Loano, questa estate, infatti ha già vinto altri due appuntamenti classici dell’estate velica del Ponente savonese: la CerialeVela e la Gironda Albenganese, due regate nelle quali la Maraglia e Cucatto hanno trionfato in entrambe le classifiche assolute Overall. I due velisti loanesi dovranno però vedersela con la vincitrice della passata edizione, annunciata in grande forma, Marta Sciutto (CN Albenga), stare attenti ai ventimigliesi Filippo Lorenzi e Giancarlo Noris Gasco, alle padrone di casa Martina Pareto e Valentina Corradino (Lega Navale Ceriale) ed ai suoi agguerriti compagni di squadra del CN Loano Giacomo e Tommaso Cucco, Francesco Lucchese e Gabrile Giacobbe, Leonardo Vanetti e Giovanni Pastorino, Silvia Ceresa e Marco Benetazzo, Matteo Grasso, Flavio Pagliano, Federico appiano e Simone Migliavacca, che sono tutti annunciati in grande forma. A Ceriale si stanno facendo gli ultimi ritocchi organizzativi per la tradizionale manifestazione velica estiva, organizzata dalla Lega Navale di Ceriale, con la collaborazione della Fiv e del Comune di Ceriale. Al via ci sarà una folta flotta di imbarcazioni provenienti da tutta la Liguria. Il programma prevede la partenza della prima prova, alle ore 11, di domenica per la prima regata costiera. I tempi saranno compensati con gli indici della tabella Portsmouth.

CLAUDIO ALMANZI