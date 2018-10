Razzismo, ghanese picchia studente sul bus: bianco di m…. mettiti da parte

“Bianco di m…., quando mi vedi mettiti da parte”. È con questa frase razzista che un ghanese si sarebbe rivolto a uno studente di Schio (Vicenza) mentre stava tranquillamente sul bus che avrebbe dovuto portarlo a scuola.

Il presunto caso di razzismo è stato segnalato domenica scorsa dal Giornale di Vicenza e ripresa dall’edizione nazionale del quotidiano Il Giornale.

Secondo quanto riferito dai giornali e dal legale della vittima, il ghanese avrebbe inoltre “picchiato selvaggiamente” il povero malcapitato insultandolo pesantemente (dieci giorni di prognosi per ferite e contusioni al volto e alla spalla): “Lo studente di Schio non ha fatto nulla, ma è stato strattonato, gettato a terra, preso a pugni in faccia e a calci. Un altro ragazzo è intervenuto per tentare di difenderlo”.

L’aggressione dell’africano è stata quindi segnalata dal minorenne vicentino e dalla famiglia, che hanno annunciato di essere pronti a sporgere formale querela alle Forze dell’ordine.

Risulta che il ghanese sia stato già identificato e sia residente a Velo d’Astico, nella provincia di Vicenza. Non sarebbe nuovo a simili violenze, ma non è mai stato rimpatriato.