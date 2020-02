Rapallo: grave incidente donna in codice rosso a San Martino

Una donna a bordo della sua vettura è andata fuori strada terminando la sua corsa nel giardino di un’abitazione in via Savagna a Rapallo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi 26 febbraio 2020.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il servizio 118 per i primi soccorsi. Dai primi accertamenti il personale medico ha riscontrato che la donna non era cosciente ed in arresto cardiaco con vari traumi in tutto il corpo.

La vittima è stata intubata e trasferita d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale San Martino di Genova. Non sono state rese note le generalità della signora. ABov