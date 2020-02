Pallavolo – Il Volley Laghezza Spezia torna a vincere

La Spezia – Al Palamariotti, il Volley Laghezza Spezia torna a vincere, vittima un Energiafluida Cesena che pur era riuscito a mantenere la partita in equilibrio nei primi due set.

Biancazzurri col recuperato Martinelli al palleggio e Nannini, a tratti Lanzoni, opposto; al centro De Rosa e Moscarella, di banda si sono alternati Tagliatti, Cerquetti e Facchini più lo stesso Lanzoni. Briata il libero.

Di là Energiafluida Cesena con Gherardi in costruzione e Venturini in diagonale…centrali Mori e Grottoli in alternanza con Muccioli, all’ala Mazzotta (che a metà gara circa uscirà zoppicando) e Aldini più Amaretti, il libero è Pieri.

Infine ecco gli altri risultati in quella che, pure nel Girone D della Serie B nazionale maschile di pallavolo, era la 16.a giornata: Jobitalia Città di Castello Pg-Ermgroup San Giustino Pg 0-3, Krifi Caffè 4 Torri Ferrara-Imballplast Arno Pisa 3-1, Lupiestintori Pontedera Pi-Sama Portomaggiore Fe 3-2, Querzoli Forlì-Promovideo Monteluce Perugia 3-0, Sir Safety Monini Spoleto Pg-Geetit Bologna 3-0, Titan Services S. Marino-Zephyr Trading Valdimagra 3-1.

Tabellino.

LAGHEZZA SP – ENERGIAFLUIDA CESENA 3 – 1

Set: 26-24 / 23-25 / 25-15 / 25-22.

VOLLEY LAGHEZZA SPEZIA: Martinelli 3, Nannini 16, Lanzoni 22, De Rosa 8, Moscarella 9, Tagliatti 2, Facchini 7, Cerquetti 3, Briata libero; n.e. Figini, Maletti, Calosi, Lambruschi e Ruiu. All. Cecchi.

ENERGIAFLUIDA CESENA FO: Gherardi 3, Venturini 8, Nori 6, Grottoli 3, Muccioli 1, Mazzotti 6, Aldini 12, Maretti 19, Pieri libero. All. Forte.

ARBITRI: Angelucci e Pulcini.