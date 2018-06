Rally, doppia trasferta per Lanterna Corse nel week end

La Lanterna Corse Rally team è pronta per una doppia trasferta rallistica, in occasione di due appuntamenti molto importanti della stagione 2018.

Gianluca Caserza ed Erika Badinelli proseguono la loro avventura nella IRCup e sono pronti per affrontare il Rally del Taro, secondo appuntamento della serie nazionale iniziata con il Rally Lirenas. La giovane coppia genovese ha un credito nei confronti della sfortuna, che nel primo appuntamento stagionale si è accanita, compromettendo il risultato finale, senza però impedire a Caserza di mettere in mostra il suo talento. Il portacolori della Lanterna Corse Rally Team aveva infatti dimostrato, anche al volante della Peugeot 208 R2B, di poter lottare ad armi pari con i migliori interpreti della categoria.

L’equipaggio Caserza-Badinelli si presenterà dunque per cercare un buon risultato sulle nove prove speciali in programma intorno a Bedonia (PR) sabato 9 e domenica 10 giugno.

Lo stesso weekend vedrà un altro equipaggio di punta della scuderia genovese, quello formato da Alberto Verardo e Cristina Rinaldis, impegnato in una trasferta in terra toscana per il Rally di Reggello. La coppia genovese ha scelto la manifestazione fiorentina compresa nel calendario del Trofeo Renault Corri con Clio N3, per andare alla ricerca di punti preziosi, dopo una parentesi negativa al Rally Valli Cuneesi. Il Rally di Reggello, in programma il 9 e 10 giugno, è valido per la Coppa Italia Terza Zona e prevede nove prove speciali per un totale di 82,5 chilometri cronometrati.

Nel weekend appena trascorso Marco Gallo, a bordo della Renault Clio Super 1.6, ha conquistato la classe A1.6 allo Slalom Favale – Castello, in provincia di Genova.

Numerosi sono stati i piloti ed i navigatori della Lanterna Corse Rally Team premiati il 22 maggio dall’Automobile Club di Genova, che ha consegnato i trofei relativi al campionato sociale 2017. Gianluca Caserza, Alberto Verardo, Cristina Rinaldis ed Alessandro Cervi sono stati chiamati sul palco grazie agli ottimi risultati conseguiti nella scorsa stagione.