Italia-Olanda, il genoano Criscito: espulsione severa

Soddisfatto il rossoblù Domenico Criscito per la prestazione in Nazionale, ma resta un po’ di amarezza per un’espulsione apparsa un po’ severa: “Abbiamo fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo. La strada è giusta, ci toglieremo tante soddisfazioni. Ho detto all’arbitro che era un’amichevole e poteva evitare il cartellino rosso. Peccato perché stavo facendo una buona partita. Spero di far parte stabilmente di questa Nazionale, sta a me farmi trovare pronto. Con il mister c’è un grande rapporto e lo ringrazio per l’opportunità che mi ha dato”.