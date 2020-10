Intorno alle 18.30 si è verificato un incidente sulla sopraelevata in direzione ponente che ha causato dei rallentamenti. Attualmente l’incidente è risolto.

Attualmente alle 19.00, si stanno verificando dei rallentamenti in direzione ponente nel tratto terminale della strada Aldo Moro generati in prossimità dell’elicoidale per la presenza di un cantiere in ambito autostradale.