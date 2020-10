Cessione Genoa, anche Gestio Capital si ritira dall’acquisto

Non solo Boulgate, anche la società britannica Gestio Capital si ritira dall’acquisto del Grifone.

Lo rende noto la stessa società testimoniando come non sia più d’interesse l’acquisto del club di proprietà di Enrico Preziosi.

“Il 10 agosto Gestio Capital ha presentato un’offerta ufficiale per l’acquisizione del Genoa Cfc per un valore complessivo di 105 milioni di euro. Tale offerta è stata espressione di colloqui tenuti per mesi sia con la proprietà che con il management della società, che aveva sempre manifestato la propria intenzione di vendere la propria quota del club. Nonostante i ripetuti tentativi conciliatori tenutisi nelle ultime settimane, venute a mancare le condizioni per una proficua negoziazione, Gestio Capital ha deciso di ritirare la nostra offerta venendo meno il nostro interesse nell’acquisizione“.

Sono attese reazioni da parte della tifoserie organizzata che sperava in uno sviluppo nelle trattative di vendita. Il rapporto logoro tra la T.O. e lo stesso Preziosi è destinato ad infuocarsi nuovamente con i supporter che accusano il presidente di non voler vendere realmente sparando alto sul prezzo.

