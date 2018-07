Ieri sera, i vigili del fuoco della sede centrale, sono intervenuti in via Borzoli, all’altezza dell’impianto dell’Iplom per un incidente stratale.

Per cause in via di accertamento da parte della polizia locale, un ragazzo in moto ha tamponato una macchina ed è volato nel Rio Fegino.

Il 118, sceso dalla scala italiana dei VVF, ha stabilizzato il paziente mentre i pompieri allestivano l’autoscala per il recupero del ragazzo in sicurezza.

Il giovane è stato poi portato al pronto soccorso.